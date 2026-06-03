Синоптик рассказала, сколько будет сохраняться летняя погода в Москве

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Настоящая летняя погода будет сохраняться в Москве ближайшую неделю, к понедельнику воздух в городе может прогреться до плюс 28 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Поздянкова.

По словам синоптика, к понедельнику максимальная температура уже может достигнуть плюс 28 градусов. На следующей неделе осадков уже не будет.