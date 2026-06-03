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Синоптик рассказала, сколько будет сохраняться летняя погода в Москве - РИА Новости, 03.06.2026
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14:36 03.06.2026
Синоптик рассказала, сколько будет сохраняться летняя погода в Москве

Позднякова: настоящая летняя погода будет сохраняться в Москве ближайшую неделю

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорожане на улице во время жаркой погоды в Москве
Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Горожане на улице во время жаркой погоды в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ближайшую неделю сохранится летняя погода.
  • К понедельнику воздух в городе может прогреться до плюс 28 градусов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Настоящая летняя погода будет сохраняться в Москве ближайшую неделю, к понедельнику воздух в городе может прогреться до плюс 28 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Поздянкова.
"В ближайшие 5-7 дней нас ждет настоящая летняя погода. В отдельные дни возможны кратковременные дожди, но они будут в основном очень локальными. Преобладающая минимальная температура в Москве плюс 13 - плюс 15 градусов, по области от плюс 10 до плюс 15 градусов. Дневная температура в конце рабочей недели достигнет плюс 22 - плюс 27 градусов в области, в Москве плюс 24 - плюс 26", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, к понедельнику максимальная температура уже может достигнуть плюс 28 градусов. На следующей неделе осадков уже не будет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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