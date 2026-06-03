Синоптик рассказала, сколько будет сохраняться летняя погода в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве ближайшую неделю сохранится летняя погода.
- К понедельнику воздух в городе может прогреться до плюс 28 градусов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Настоящая летняя погода будет сохраняться в Москве ближайшую неделю, к понедельнику воздух в городе может прогреться до плюс 28 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Поздянкова.
"В ближайшие 5-7 дней нас ждет настоящая летняя погода. В отдельные дни возможны кратковременные дожди, но они будут в основном очень локальными. Преобладающая минимальная температура в Москве плюс 13 - плюс 15 градусов, по области от плюс 10 до плюс 15 градусов. Дневная температура в конце рабочей недели достигнет плюс 22 - плюс 27 градусов в области, в Москве плюс 24 - плюс 26", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, к понедельнику максимальная температура уже может достигнуть плюс 28 градусов. На следующей неделе осадков уже не будет.