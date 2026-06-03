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РЖД рассказали о российских высокоскоростных поездах - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:50 03.06.2026
РЖД рассказали о российских высокоскоростных поездах

РЖД: высокоскоростные поезда смогут работать в мороз 50°C и жару 40°C

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские высокоскоростные поезда смогут работать в условиях экстремального климата: при температуре от –50 °C до +40 °C.
  • Один поезд ВСМ будет состоять из восьми вагонов и вмещать до 460 пассажиров, а при высокой загрузке составы будут работать в сцепке 8+8, то есть в составе 16 вагонов.
  • Пилотным проектом ВСМ в России станет железнодорожная линия между Москвой и Санкт-Петербургом, которая будет полностью запущена в 2028 году и позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российские высокоскоростные поезда смогут работать в мороз 50°C и жару 40°C, сообщается в материалах РЖД на ПМЭФ, которые изучил корреспондент РИА Новости.
"Точность инфраструктуры и адаптация к климатическим условиям страны … -50°C", - говорится в материалах РЖД про российский поезд для ВСМ Москва-Санкт-Петербург.
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Один поезд ВСМ, как сообщал официальный канал проекта, будет состоять из восьми вагонов и вмещать до 460 пассажиров за рейс. При высокой загрузке составы будут работать в сцепке 8+8, то есть в составе 16 вагонов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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