РЖД рассказали о российских высокоскоростных поездах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российские высокоскоростные поезда смогут работать в мороз 50°C и жару 40°C, сообщается в материалах РЖД на ПМЭФ, которые изучил корреспондент РИА Новости.

Один поезд ВСМ, как сообщал официальный канал проекта, будет состоять из восьми вагонов и вмещать до 460 пассажиров за рейс. При высокой загрузке составы будут работать в сцепке 8+8, то есть в составе 16 вагонов.