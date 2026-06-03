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В Красноярском крае подростки спасли мать с детьми из горящего дома - РИА Новости, 03.06.2026
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08:02 03.06.2026 (обновлено: 10:21 03.06.2026)
В Красноярском крае подростки спасли мать с детьми из горящего дома

Подростки спасли мать с двумя детьми из горящего дома в Красноярском крае

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростки 12 и 14 лет спасли мать с двумя маленькими детьми из горящего дома в Ужуре Красноярского края.
  • Пожар произошел во вторник в частном доме, где загорелась веранда.
  • Площадь пожара составила 80 квадратных метров, предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Подростки 12 и 14 лет спасли мать с двумя маленькими детьми из горящего дома в Ужуре Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.
По его данным, инцидент произошел во вторник. В частном доме загорелась веранда, когда в комнате спали мать с двумя маленькими детьми. Огонь и дым заметили соседи. Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, двое мальчиков 12 и 14 лет бросились на помощь.
"Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам шестимесячного ребенка, потом старшего двухлетнего мальчика. Сама она смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Она не выдержала нагрузки, так как одновременно на веранде работали стиральная машина и светильник.
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Хорошие новостиПроисшествияУжурКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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