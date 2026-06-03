В Красноярском крае подростки спасли мать с детьми из горящего дома

КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Подростки 12 и 14 лет спасли мать с двумя маленькими детьми из горящего дома в Ужуре Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.

По его данным, инцидент произошел во вторник. В частном доме загорелась веранда, когда в комнате спали мать с двумя маленькими детьми. Огонь и дым заметили соседи. Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, двое мальчиков 12 и 14 лет бросились на помощь.