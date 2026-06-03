В Подмосковье будут судить обвиняемых в серии нападений в 2013-2017 годах

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое мужчин обвиняются в серии разбойных нападений, грабеже и причинении смертельных травм в Подмосковье в период 2013–2017 годов.

Один из них в 2013 году вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и участвовал в нападениях на территории Москвы, Московской и Тульской областей.

Среди эпизодов — нападения на предпринимателей, жилой дом, водителя после ДТП и ювелирный магазин, а также нападение на водителя фуры в 2017 году.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двое мужчин, обвиняемых в совершении серии разбойных нападений, грабеже и причинении смертельных травм местному жителю в период 2013-2017 годов в Подмосковье, предстанут перед судом, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.

Установлено, что один из обвиняемых не позднее 2013 года вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для совершения разбойных нападений. Злоумышленники действовали по наводке и совершили серию нападений на территории Москвы , Московской и Тульской областей

Так, по версии следствия, 30 мая 2013 года один из обвиняемых совместно с неустановленными лицами в Рязанском районе Москвы проник в автомобиль, в котором находились двое предпринимателей, и, угрожая насилием, похитил у них денежные средства в размере 3 миллионов рублей.

В декабре 2013 года в деревне Митянино Щелковского района один из фигурантов с неустановленными лицами напали на жилой дом, отмечается в сообщении. Мужчина, находившийся там, отказался отдавать деньги и ценности, после чего ему нанесли множественные удары по голове и телу. Похитив его травматический пистолет, нападавшие скрылись. Мужчина скончался от ран.

В марте 2016 года один из фигурантов с соучастниками, находясь в Москве, спровоцировал ДТП с автомобилем, выезжавшим со склада, добавили в ГСУ СК . Злоумышленники напали на водителя и, применив к нему насилие, похитили денежные средства в размере 10 миллионов рублей.

Кроме того, по данным следствия, в мае 2016 года двое обвиняемых совместно с третьим лицом, находясь в помещении ювелирного магазина, расположенного в городе Новомосковске Тульской области, применили насилие к продавцам и похитили ювелирные изделия на сумму более 5 миллионов рублей.

В июле 2017 года один из фигурантов с неустановленными лицами напал на водителя фуры при разгрузке автомобиля, после чего похитил более 10 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Отмечается, что долгие годы преступления оставались нераскрытыми в связи с тем, что были совершены в условиях неочевидности, а также использования фигурантами методов конспирации. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет на экспертизу был направлен изъятый с мест преступлений генетический материал. В ходе проверки ДНК-профиля по имеющимся в распоряжении базам данных удалось установить одного из обвиняемых, которым было совершено большинство из указанных преступлений. Оба фигуранта уже отбывали срок в Липецкой области за аналогичное преступление. Позже их опознали потерпевшие.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении серии разбойных нападений, грабеже и причинении смертельных травм местному жителю (пункт "б" части 4 статьи 162 УК РФ - три эпизода, пункт "в" части 4 статьи 162 УК РФ, часть 4 статьи 111 УК РФ, пункт "б" части 3 статьи 161 УК РФ)", - говорится в сообщении.