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В Подмосковье будут судить обвиняемых в серии нападений в 2013-2017 годах - РИА Новости, 03.06.2026
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20:30 03.06.2026
В Подмосковье будут судить обвиняемых в серии нападений в 2013-2017 годах

РИА Новости: обвиняемые в серии нападений в Подмосковье в 2013-2017 гг ждет суд

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мужчин обвиняются в серии разбойных нападений, грабеже и причинении смертельных травм в Подмосковье в период 2013–2017 годов.
  • Один из них в 2013 году вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и участвовал в нападениях на территории Москвы, Московской и Тульской областей.
  • Среди эпизодов — нападения на предпринимателей, жилой дом, водителя после ДТП и ювелирный магазин, а также нападение на водителя фуры в 2017 году.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двое мужчин, обвиняемых в совершении серии разбойных нападений, грабеже и причинении смертельных травм местному жителю в период 2013-2017 годов в Подмосковье, предстанут перед судом, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.
Установлено, что один из обвиняемых не позднее 2013 года вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для совершения разбойных нападений. Злоумышленники действовали по наводке и совершили серию нападений на территории Москвы, Московской и Тульской областей.
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Так, по версии следствия, 30 мая 2013 года один из обвиняемых совместно с неустановленными лицами в Рязанском районе Москвы проник в автомобиль, в котором находились двое предпринимателей, и, угрожая насилием, похитил у них денежные средства в размере 3 миллионов рублей.
В декабре 2013 года в деревне Митянино Щелковского района один из фигурантов с неустановленными лицами напали на жилой дом, отмечается в сообщении. Мужчина, находившийся там, отказался отдавать деньги и ценности, после чего ему нанесли множественные удары по голове и телу. Похитив его травматический пистолет, нападавшие скрылись. Мужчина скончался от ран.
В марте 2016 года один из фигурантов с соучастниками, находясь в Москве, спровоцировал ДТП с автомобилем, выезжавшим со склада, добавили в ГСУ СК. Злоумышленники напали на водителя и, применив к нему насилие, похитили денежные средства в размере 10 миллионов рублей.
Кроме того, по данным следствия, в мае 2016 года двое обвиняемых совместно с третьим лицом, находясь в помещении ювелирного магазина, расположенного в городе Новомосковске Тульской области, применили насилие к продавцам и похитили ювелирные изделия на сумму более 5 миллионов рублей.
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В июле 2017 года один из фигурантов с неустановленными лицами напал на водителя фуры при разгрузке автомобиля, после чего похитил более 10 миллионов рублей, говорится в сообщении.
Отмечается, что долгие годы преступления оставались нераскрытыми в связи с тем, что были совершены в условиях неочевидности, а также использования фигурантами методов конспирации. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет на экспертизу был направлен изъятый с мест преступлений генетический материал. В ходе проверки ДНК-профиля по имеющимся в распоряжении базам данных удалось установить одного из обвиняемых, которым было совершено большинство из указанных преступлений. Оба фигуранта уже отбывали срок в Липецкой области за аналогичное преступление. Позже их опознали потерпевшие.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении серии разбойных нападений, грабеже и причинении смертельных травм местному жителю (пункт "б" части 4 статьи 162 УК РФ - три эпизода, пункт "в" части 4 статьи 162 УК РФ, часть 4 статьи 111 УК РФ, пункт "б" части 3 статьи 161 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как уточняется, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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