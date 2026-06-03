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В Подмосковье загорелось здание автосервиса - РИА Новости, 03.06.2026
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13:39 03.06.2026 (обновлено: 14:28 03.06.2026)
В Подмосковье загорелось здание автосервиса

РИА Новости: автосервис загорелся недалеко от МКАД

© Фото : Агентство "Москва"/TelegramПожар на территории автосервиса в поселке Измайлово в Ленинском округе Подмосковья. 3 июня 2026
Пожар на территории автосервиса в поселке Измайлово в Ленинском округе Подмосковья. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Агентство "Москва"/Telegram
Пожар на территории автосервиса в поселке Измайлово в Ленинском округе Подмосковья. 3 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинском городском округе Московской области загорелось здание автосервиса.
  • Пожар произошел в промышленной зоне поселка Измайлово, который находится примерно в километре от МКАД.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Горит здание автосервиса в промышленной зоне поселка Измайлово", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина пожара и информация о пострадавших уточняются.
Измайлово находится примерно в километре от МКАД.
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