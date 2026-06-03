В Подмосковье загорелось здание автосервиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинском городском округе Московской области загорелось здание автосервиса.
- Пожар произошел в промышленной зоне поселка Измайлово, который находится примерно в километре от МКАД.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Горит здание автосервиса в промышленной зоне поселка Измайлово", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина пожара и информация о пострадавших уточняются.
Измайлово находится примерно в километре от МКАД.