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Подмосковье показало на ПМЭФ роботов-гуманоидов - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:31 03.06.2026
Подмосковье показало на ПМЭФ роботов-гуманоидов

Подмосковье показало на ПМЭФ роботов-гуманоидов и ИИ-зеркало для профориентации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Победы в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Победы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Победы в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На интерактивном стенде Московской области на ПМЭФ представили роботизированную руку, ИИ-зеркало для профориентации и роботов-гуманоидов МФТИ.
  • Роботизированная рука отправляет физическую коробку в цифровое пространство LED-экрана, а ИИ-зеркало за несколько минут помогает пройти профориентацию и генерирует образ посетителя в выбранной профессии.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Интерактивный стенд Московской области на ПМЭФ представил роботизированную руку, ИИ-зеркало для профориентации и роботов-гуманоидов МФТИ - многократных чемпионов мира по футболу, сообщили в пресс-службе региона.
"В зоне "Прикоснись к производству" роботизированная рука отправляет физическую коробку прямо в цифровое пространство LED-экрана. Там же работает ИИ-зеркало: за две-три минуты посетитель проходит профориентацию, а нейросеть генерирует его образ в выбранной профессии - инженера, микробиолога или оператора цеха", - рассказали организаторы стенда 360.ru.
По данным властей, в Подмосковье сейчас больше всего нужны сварщики, операторы ЧПУ, электромонтеры, конструкторы, технологи и наладчики автоматики, тогда как спрос падает на офисных сотрудников и людей без цифровых навыков. На стенде также представлены роботы-гуманоиды, а Алиса из "Яндекса" консультирует гостей по вопросам строительства и оформления недвижимости. Сбер совместно с ЦРТ демонстрирует AI-решения для госсектора.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
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