Краткий пересказ от РИА ИИ
- На интерактивном стенде Московской области на ПМЭФ представили роботизированную руку, ИИ-зеркало для профориентации и роботов-гуманоидов МФТИ.
- Роботизированная рука отправляет физическую коробку в цифровое пространство LED-экрана, а ИИ-зеркало за несколько минут помогает пройти профориентацию и генерирует образ посетителя в выбранной профессии.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Интерактивный стенд Московской области на ПМЭФ представил роботизированную руку, ИИ-зеркало для профориентации и роботов-гуманоидов МФТИ - многократных чемпионов мира по футболу, сообщили в пресс-службе региона.
"В зоне "Прикоснись к производству" роботизированная рука отправляет физическую коробку прямо в цифровое пространство LED-экрана. Там же работает ИИ-зеркало: за две-три минуты посетитель проходит профориентацию, а нейросеть генерирует его образ в выбранной профессии - инженера, микробиолога или оператора цеха", - рассказали организаторы стенда 360.ru.
По данным властей, в Подмосковье сейчас больше всего нужны сварщики, операторы ЧПУ, электромонтеры, конструкторы, технологи и наладчики автоматики, тогда как спрос падает на офисных сотрудников и людей без цифровых навыков. На стенде также представлены роботы-гуманоиды, а Алиса из "Яндекса" консультирует гостей по вопросам строительства и оформления недвижимости. Сбер совместно с ЦРТ демонстрирует AI-решения для госсектора.