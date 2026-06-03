Подмосковье показало на ПМЭФ роботов-гуманоидов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Интерактивный стенд Московской области на ПМЭФ представил роботизированную руку, ИИ-зеркало для профориентации и роботов-гуманоидов МФТИ - многократных чемпионов мира по футболу, сообщили в пресс-службе региона.