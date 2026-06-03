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Поддержку бойцам спецоперации на Ставрополье оказывают на 54 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2026
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
19:30 03.06.2026
Поддержку бойцам спецоперации на Ставрополье оказывают на 54 млрд рублей

Поддержку участникам СВО на Ставрополье оказывают на 54 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Поддержку участникам СВО оказывают в размере 54 миллиардов рублей в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Владимир Владимиров.
"Мы трудоустроили тех ребят, кто захотел остаться с нами работать. Способствуем трудоустройству. Сейчас планируем подписывать соглашение с крупными нашими работодателями для того, чтобы устраивать ребят, участников специальной военной операции и ветеранов, соответственно. В этом году поддержка - 54 миллиарда рублей. Это много или мало, но тем не менее, мы 54 миллиарда сегодня оказываем поддержку", - отметил Владимиров.
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Он добавил, что каждый день в регионе подкидываются новые задачи, в том числе связанные с поддержкой ветеранов СВО. Реабилитация сегодня - это серьезный тренд, который необходимо выполнять на уровне государства.
"Дальше будет больше. Я уверен, что еще будут задачи, которые Ставрополь точно решит", - заключил губернатор.
Петербургский международный экономический форум в этом году проводится с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский крайПМЭФ
 
 
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