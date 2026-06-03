Поддержку бойцам спецоперации на Ставрополье оказывают на 54 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Поддержку участникам СВО оказывают в размере 54 миллиардов рублей в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы трудоустроили тех ребят, кто захотел остаться с нами работать. Способствуем трудоустройству. Сейчас планируем подписывать соглашение с крупными нашими работодателями для того, чтобы устраивать ребят, участников специальной военной операции и ветеранов, соответственно. В этом году поддержка - 54 миллиарда рублей. Это много или мало, но тем не менее, мы 54 миллиарда сегодня оказываем поддержку", - отметил Владимиров.

Он добавил, что каждый день в регионе подкидываются новые задачи, в том числе связанные с поддержкой ветеранов СВО. Реабилитация сегодня - это серьезный тренд, который необходимо выполнять на уровне государства.

"Дальше будет больше. Я уверен, что еще будут задачи, которые Ставрополь точно решит", - заключил губернатор.