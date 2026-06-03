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Большинство россиян поддержали идею дня подарков без повода - РИА Новости, 03.06.2026
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09:00 03.06.2026

Большинство россиян поддержали идею дня подарков без повода

© iStock.com / Viorel KurnosovДевушка открывает коробку с подарком
Девушка открывает коробку с подарком - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© iStock.com / Viorel Kurnosov
Девушка открывает коробку с подарком
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники провела опрос среди пользователей* и выяснила, что россияне на самом деле ценят в подарках и как относятся знакам внимания без повода. По данным исследования, 74% респондентов положительно оценили идею появления отдельного дня в году, который напоминал бы дарить подарки и проявлять заботу не только по большим праздникам.
Почти половина россиян (48%) считают, что главное в подарке – внимание и забота. Цена и эстетика оказались важны лишь для 3%. При этом 89% полностью согласны с утверждением: "дорогой подарок – не обязательно лучший".
Отвечая на вопрос, какие подарки кажутся наиболее ценными, россияне чаще всего называли небольшой, но максимально подходящий получателю – так ответили 43% респондентов. Еще 23% предпочли бы совместно проведенное время, помощь и заботу вместо материального подарка. 16% отметили, что особенно ценят подарки, сделанные своими руками.
© Фото : ОКОпрос ОК
Опрос ОК - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : ОК
Опрос ОК
Чаще всего россияне дарят подарки друзьям (37%), родственникам (15%) и детям (15%). Более половины опрошенных (54%) рассказали, что регулярно дарят небольшие знаки внимания без повода и считают такой формат самым приятным.
Говоря о том, кому особенно важно дарить знаки внимания, даже небольшие и без повода, респонденты чаще всего называли друзей (27%). На втором месте – родители и старшие родственники (17%) и дети (17%). Еще 12% отметили, что важно поддерживать знаками внимания тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.
К виртуальным подаркам и открыткам в соцсетях 55% пользователей относятся как к приятному знаку внимания. Еще 27% считают их уместными, если нет возможности поздравить иначе, а 13% – хорошим дополнением к основному подарку.
* В опросе приняли участие более 5000 пользователей соцсети ОК старше 18 лет из всех регионов России
 
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