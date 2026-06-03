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Сальто робота и русская тройка. Первый день работы ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:04 03.06.2026
Сальто робота и русская тройка. Первый день работы ПМЭФ
Деловая программа Петербургского международного экономического форума традиционно предлагает и развлечения для гостей. В первый день работы андроиды исполнили танцевальное шоу, а робот-татарин угощал участников чак-чаком. Гостям форума показали презентацию отечественного проекта "Кашалот Шеринг". А все желающие смогли прокатиться на русской тройке.
2026-06-03T20:04:00+03:00
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PT1M41S

Сальто робота и русская тройка. Первый день работы ПМЭФ

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Деловая программа Петербургского международного экономического форума традиционно предлагает и развлечения для гостей. В первый день работы андроиды исполнили танцевальное шоу, а робот-татарин угощал участников чак-чаком. Гостям форума показали презентацию отечественного проекта "Кашалот Шеринг". А все желающие смогли прокатиться на русской тройке.
29-й Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Участие в нем подтвердили более 20 тысяч человек. Ожидается прибытие политиков из 76 стран. Также впервые за несколько лет приглашение приняли США.
 
ПМЭФ-2026ВидеоСанкт-Петербург
 
 
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