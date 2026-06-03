29-й Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Участие в нем подтвердили более 20 тысяч человек. Ожидается прибытие политиков из 76 стран. Также впервые за несколько лет приглашение приняли США.
Сальто робота и русская тройка. Первый день работы ПМЭФ
Деловая программа Петербургского международного экономического форума традиционно предлагает и развлечения для гостей. В первый день работы андроиды исполнили танцевальное шоу, а робот-татарин угощал участников чак-чаком. Гостям форума показали презентацию отечественного проекта "Кашалот Шеринг". А все желающие смогли прокатиться на русской тройке.