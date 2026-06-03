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Захарова назвала письмо Зеленского Трампу про нехватку ПВО показушным - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:27 03.06.2026 (обновлено: 15:00 03.06.2026)
Захарова назвала письмо Зеленского Трампу про нехватку ПВО показушным

Захарова: письмо Зеленского Трампу про нехватку ПВО носит показушным характером

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них.
  • Мария Захарова заявила, что действия Зеленского носят показушный характер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу по поводу ПВО носит показушный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Ранее Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
"Это нормальный эпистолярный жанр международных отношений: направить соответствующее послание, направить просьбу, оформить приглашение, призыв. Вопрос-то в том, что именно у Зеленского все это носит абсолютно показушный характер. Мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединенных Штатов", - сказала Захарова агентству.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
На Украине жестко высказались о реакции США на письмо Зеленского
2 июня, 15:21
 
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