Захарова назвала письмо Зеленского Трампу про нехватку ПВО показушным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них.
- Мария Захарова заявила, что действия Зеленского носят показушный характер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу по поводу ПВО носит показушный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Это нормальный эпистолярный жанр международных отношений: направить соответствующее послание, направить просьбу, оформить приглашение, призыв. Вопрос-то в том, что именно у Зеленского все это носит абсолютно показушный характер. Мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединенных Штатов", - сказала Захарова агентству.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.