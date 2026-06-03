В Петербурге ликвидировали последствия утренней атаки дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Техногенные последствия атаки БПЛА на инфраструктуру Санкт-Петербурга ликвидировали.
- Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное, им оказана необходимая медицинская помощь.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Техногенные последствия утренней атаки БПЛА ВСУ на инфраструктуру Санкт-Петербурга ликвидированы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Состояние четырех пострадавших при атаке остается стабильным. Им оказали всю требуемую помощь. Оперштаб под руководством губернатора Александра Беглова координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.