Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ликвидировали последствия утренней атаки дронов - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 03.06.2026 (обновлено: 00:08 04.06.2026)
В Петербурге ликвидировали последствия утренней атаки дронов

В Петербурге ликвидировали последствия атаки БПЛА ВСУ на инфраструктуру города

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Техногенные последствия атаки БПЛА на инфраструктуру Санкт-Петербурга ликвидировали.
  • Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное, им оказана необходимая медицинская помощь.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Техногенные последствия утренней атаки БПЛА ВСУ на инфраструктуру Санкт-Петербурга ликвидированы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Состояние четырех пострадавших при атаке остается стабильным. Им оказали всю требуемую помощь. Оперштаб под руководством губернатора Александра Беглова координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.
Вид на купол Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"Снова плакать". Налет дронов на Петербург вызвал бурную реакцию в Сети
Вчера, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургАлександр БегловУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала