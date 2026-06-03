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"Что будет дальше?" Дерзкая атака на Петербург вызвала панику в Британии - РИА Новости, 03.06.2026
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14:14 03.06.2026 (обновлено: 14:16 03.06.2026)
"Что будет дальше?" Дерзкая атака на Петербург вызвала панику в Британии

Фергюсон: атака на Петербург грозит серьезной эскалацией конфликта

© РИА Новости / Михаил Дмитриев | Перейти в медиабанкДворцовый мост в Ленинграде
Дворцовый мост в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Михаил Дмитриев
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Дворцовый мост в Ленинграде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский политик Джим Фергюсон заявил, что атака Киева на Санкт-Петербург в преддверии ПМЭФ может привести к серьезным последствиям.
  • По мнению Фергюсона, атака является не только военным событием, но и политическим сигналом, повышающим ставки в конфликте.
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Атака Киева на Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может привести к серьезным последствиям, заявил британский политик Джим Фергюсон.
"Это не просто военное событие, это политический сигнал. Каждая новая эскалация повышает ставки. Реальная опасность заключается не в том, что произошло сегодня, а в том, что будет дальше", — написал он в соцсети X.
Пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Работает оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова. Спасатели ликвидируют последствия.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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