"Что будет дальше?" Дерзкая атака на Петербург вызвала панику в Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский политик Джим Фергюсон заявил, что атака Киева на Санкт-Петербург в преддверии ПМЭФ может привести к серьезным последствиям.
- По мнению Фергюсона, атака является не только военным событием, но и политическим сигналом, повышающим ставки в конфликте.
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Атака Киева на Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может привести к серьезным последствиям, заявил британский политик Джим Фергюсон.
"Это не просто военное событие, это политический сигнал. Каждая новая эскалация повышает ставки. Реальная опасность заключается не в том, что произошло сегодня, а в том, что будет дальше", — написал он в соцсети X.
Пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Работает оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова. Спасатели ликвидируют последствия.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.