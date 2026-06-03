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Петербург планирует привлечь инвестиции в объекты культурного наследия - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
11:14 03.06.2026
Петербург планирует привлечь инвестиции в объекты культурного наследия

Беглов: Петербург намерен привлечь инвестиции в объекты культурного наследия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2026
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкт-Петербург планирует заключить на ПМЭФ-2026 соглашения по привлечению частных инвестиций в объекты культурного наследия.
  • Губернатор Александр Беглов сообщил, что к подписанию запланированы несколько десятков соглашений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург намерен заключить на ПМЭФ-2026 несколько соглашений по привлечению частных инвестиций в объекты культурного наследия, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
По словам губернатора, всего к подписанию запланированы несколько десятков соглашений.
"Наиболее значимыми для Петербурга на этот раз станут те, которые привлекают частные инвестиции в объекты нашего богатейшего историко-культурного наследия. Их будет несколько", - сказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026Санкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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