Петербург планирует привлечь инвестиции в объекты культурного наследия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санкт-Петербург планирует заключить на ПМЭФ-2026 соглашения по привлечению частных инвестиций в объекты культурного наследия.
- Губернатор Александр Беглов сообщил, что к подписанию запланированы несколько десятков соглашений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург намерен заключить на ПМЭФ-2026 несколько соглашений по привлечению частных инвестиций в объекты культурного наследия, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
По словам губернатора, всего к подписанию запланированы несколько десятков соглашений.
"Наиболее значимыми для Петербурга на этот раз станут те, которые привлекают частные инвестиции в объекты нашего богатейшего историко-культурного наследия. Их будет несколько", - сказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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