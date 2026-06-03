Петербург планирует привлечь инвестиции в объекты культурного наследия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург намерен заключить на ПМЭФ-2026 несколько соглашений по привлечению частных инвестиций в объекты культурного наследия, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.