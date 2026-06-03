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Беглов рассказал о росте туристического потока в Петербурге в 2026 году - РИА Новости, 03.06.2026
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10:35 03.06.2026
Беглов рассказал о росте туристического потока в Петербурге в 2026 году

Беглов: Петербург рассчитывает на рост турпотока в 2026 году на 5%

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкт-Петербург рассчитывает на рост туристического потока в 2026 году на 5%.
  • Кронштадт стал одним из главных объектов новой туристской географии, приняв в прошлом году 5 миллионов гостей.
  • Развитие делового туризма способствовало увеличению количества конгрессов и выставок более чем в два раза с 2017 по 2025 год.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург рассчитывает на рост туристического потока в 2026 году на 5%, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума губернатор города Александр Беглов.
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"С учетом динамики первых месяцев 2026 года город рассчитывает принять на 5% больше гостей. Это устойчивый показатель стабильного роста. Напомню, что по итогам прошлого года турпоток в Петербург увеличился на 7% и составил порядка 12,5 миллиона с учетом всех средств размещения", - сказал он.
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Беглов отметил, что городу удалось заинтересовать соотечественников объектами новой туристской географии. "Главный из них – безусловно, Кронштадт. Сейчас мы завершаем его модернизацию на основе президентского проекта "Остров Фортов". Для посещения всех его достопримечательностей уже не хватит и целого дня, особенно если приехать туда с детьми. В прошлом году Кронштадт принял 5 миллионов гостей, а после завершения реставрации фортов "Петр I", "Александр I" и "Кроншлот" их станет еще больше", - рассказал он.
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"Мы не просто насытили городской календарь интересными событиями. А еще и составляем его таким образом, чтобы в Петербурге было интересно не только в белые ночи, а фактически в любое время года", - добавил губернатор.
Важным вкладом в уход от сезонности он назвал развитие делового туризма. "Общее количество конгрессов и выставок увеличилось более чем в два раза, с 343 в 2017 году до 760 в 2025-м. И мы продолжаем работать над их привлечением – в апреле этого года утвердил субсидии для организаторов деловых мероприятий", - сказал Беглов.
Он сообщил, что Петербург наряду с деловым развивает гастрономический, медицинский, образовательный, промышленный туризм.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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