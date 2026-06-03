Беглов рассказал о росте туристического потока в Петербурге в 2026 году

"С учетом динамики первых месяцев 2026 года город рассчитывает принять на 5% больше гостей. Это устойчивый показатель стабильного роста. Напомню, что по итогам прошлого года турпоток в Петербург увеличился на 7% и составил порядка 12,5 миллиона с учетом всех средств размещения", - сказал он.

"Мы не просто насытили городской календарь интересными событиями. А еще и составляем его таким образом, чтобы в Петербурге было интересно не только в белые ночи, а фактически в любое время года", - добавил губернатор.

Важным вкладом в уход от сезонности он назвал развитие делового туризма. "Общее количество конгрессов и выставок увеличилось более чем в два раза, с 343 в 2017 году до 760 в 2025-м. И мы продолжаем работать над их привлечением – в апреле этого года утвердил субсидии для организаторов деловых мероприятий", - сказал Беглов.