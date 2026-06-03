Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) несколько десятков соглашений, в том числе по реализации инфраструктурных проектов, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.