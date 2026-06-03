Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме несколько десятков соглашений.
- Треть соглашений направлена на развитие инноваций, современных технологий и передовой промышленности, еще треть — на реализацию инфраструктурных проектов в транспорте, культуре и других сферах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) несколько десятков соглашений, в том числе по реализации инфраструктурных проектов, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"К подписанию запланированы несколько десятков соглашений. Примерно треть направлена на развитие инноваций, современных технологий и передовой промышленности, еще треть – на реализацию инфраструктурных проектов в транспорте, культуре и других сферах", - сказал Беглов.
По словам губернатора, самыми значимыми для Петербурга в этом году станут соглашения, привлекающие частные инвестиции в объекты историко-культурного наследия, таких будет несколько.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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