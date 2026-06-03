Песков рассказал, каким вопросам будет посвящено выступление Путина на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главная часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена экономике, сообщил Песков.
- Также президент затронет и политические вопросы.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Главная часть выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне", - сказал Песков журналистам.
"Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновения с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание",- добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.