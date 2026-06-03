Песков рассказал, каким вопросам будет посвящено выступление Путина на ПМЭФ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Главная часть выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновения с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание",- добавил он.