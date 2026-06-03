В Кремле завершились российско-танзанийские переговоры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан завершили переговоры в Кремле.
- Переговоры длились почти 4 часа и проходили в узком и расширенном форматах.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан завершили переговоры в Кремле, они длились почти 4 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
Лидеры начали российско-танзанийские переговоры в узком составе, затем продолжили встречу в расширенном формате. Переговоры длились почти 4 часа.
Госвизит Самии Сулуху Хассан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.