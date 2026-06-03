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Путин и лидер Танзании начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 03.06.2026
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15:42 03.06.2026 (обновлено: 15:59 03.06.2026)
Путин и лидер Танзании начали переговоры в Кремле

Путин и Самия Сулуху Хассан начали российско-танзанийские переговоры в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан начали переговоры в Кремле.
  • Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня и выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Самия Сулуху Хассан находится в России с государственным визитом с 3 по 5 июня.
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Российско-танзанийские переговоры начались в узком формате. Во встрече, в частности, участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков, замначальника Генерального штаба ВС РФ — начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Госвизит Самии Сулуху Хассан в Россию стал первым зарубежным визитом с тех пор, как в октябре 2025 года она одержала победу на выборах президента Танзании. Самия Сулуху Хассан также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога на полях форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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