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Израиль и Ливан провели в США четвертый раунд переговоров - РИА Новости, 03.06.2026
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02:17 03.06.2026
Израиль и Ливан провели в США четвертый раунд переговоров

Израиль и Ливан провели в Вашингтоне четвертый раунд переговоров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегации Израиля и Ливана провели в Вашингтоне четвертый раунд переговоров.
  • Заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот заявил о прогрессе по вопросам политики и безопасности и о приверженности США содействию переговорам.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Делегации Израиля и Ливана провели в Вашингтоне четвертый раунд переговоров, сообщил госдепартамент США.
Несмотря на заявления американской администрации о достижении договоренностей по прекращению огня после первых переговоров сторон в Вашингтоне 16 апреля, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана. В ответ ливанское движение "Хезболлах" проводит боевые операции против израильских сил.
"Прогресс по вопросам политики и безопасности продолжается по мере того, как мы преодолеваем ошибки последних 20 лет и продвигаемся к всеобъемлющему соглашению, направленному на восстановление суверенитета Ливана и обеспечение безопасности Израиля", - говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Томми Пигота.
Представитель госдепа подтвердил неизменную приверженность США содействию этим переговорам и сообщил, что следующий раунд состоится уже в среду.
Ранее посольство Ливана в Вашингтоне сообщало, что ливанское движение "Хезболлах" согласилось на американское предложение о взаимном прекращении атак с Израилем. Согласно заявлению дипмиссии, израильская сторона должна прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а движение - воздержаться от атак по территории еврейского государства.
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