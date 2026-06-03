В Счетной палате назвали регион с самой высокой пенсией в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Самый высокий средний размер пенсии по старости в России установлен в Чукотском автономном округе — более 45,5 тысячи рублей.

Средняя пенсия по старости в России на 1 апреля 2026 года превышает 27,2 тысячи рублей.

Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в России в феврале 2026 года составило 24,3%, что больше показателей предыдущих лет.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Самый высокий средний размер пенсии по старости в России установлен в Чукотском автономном округе, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.

Зампред Счетной палаты уточнила, что размер пенсии каждого конкретного человека зависит прежде всего от зарплат, которые он получал в течение жизни, от отрасли и от региональных коэффициентов.

Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в России, по данным Счетной палаты, в феврале 2026 года составило 24,3%. Для сравнения: в 2025 году было 23,3%, в 2024-м – 23,5%. "Тренд положительный, доля пенсии в заработке медленно, но растет", - сказала Изотова.

"Но здесь нужно учитывать, что многие пенсионеры получают еще и социальные доплаты, льготы, а также продолжают работать", - напомнила она.