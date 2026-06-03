Счетная палата назвала причины ошибок в начислении пенсий

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"Здесь важно понимать: вопрос не в том, что система ошибается массово, вопрос в том, что Счетная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране – их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь – не ждать, пока проверяющие придут со стороны", - подчеркнула Изотова.