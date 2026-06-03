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Счетная палата назвала причины ошибок в начислении пенсий - РИА Новости, 03.06.2026
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18:10 03.06.2026
Счетная палата назвала причины ошибок в начислении пенсий

РИА Новости: СП назвала причиной ошибок в начислении пенсий некорректные данные

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Счетной палаты РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ошибки в начислениях пенсий могут происходить из-за некорректных данных, передаваемых работодателями в Социальный фонд.
  • Зампред Счетной палаты Галина Изотова рекомендует пенсионерам, уверенным в недоплате, обращаться за перерасчетом без ожидания проверок со стороны.
  • У граждан России есть понятный механизм для перерасчета пенсий, включающий обращение в Социальный фонд и возможность обжалования в суде.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ошибки в начислениях пенсий иногда случаются из-за некорректных данных, которые работодатели передают в Социальный фонд, поэтому пенсионерам, которые уверены, что им недоплачивают, стоит обратиться за перерасчетом, не дожидаясь проверок со стороны, заявила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
"По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись – и людям впоследствии доначисляли пенсии", – сказала Изотова, отвечая на вопрос об ошибках в начислении пенсий россиянам.
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По ее словам, ошибки возможны по нескольким причинам: некорректный учет трудового стажа, неверные данные о страховых взносах, ошибочные сведения, которые работодатель подает в Социальный фонд. "Человеческий и технический факторы никто не отменял", - объяснила она.
«
"Здесь важно понимать: вопрос не в том, что система ошибается массово, вопрос в том, что Счетная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране – их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь – не ждать, пока проверяющие придут со стороны", - подчеркнула Изотова.
Зампред Счетной палаты отметила, что у граждан России есть понятный механизм для перерасчета пенсий. "Если вы уверены, что вам не доплачивают и имеете подтверждение – обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги", – сказала она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 июня.
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ОбществоРоссияГалина ИзотоваПенсии
 
 
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