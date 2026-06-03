В парке "Патриот" стартовала молодежная игра "Наследники Победы"

Как отметил начальник главного штаба "Юнармии" Герой России Владислав Головин, сегодня в одном строю стоят команды из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Абхазии. "Военно-прикладной спорт активно выходит на принципиально новый, высокотехнологичный уровень, поэтому программа соревнований отражает требования времени. Здесь закаляется характер, проверяется умение работать в команде в условиях жесткой конкуренции", - отметил Головин.