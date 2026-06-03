В парке "Патриот" стартовала молодежная игра "Наследники Победы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В парке "Патриот" стартовала международная молодежная военно-спортивная игра "Наследники Победы".
- В ней участвуют команды из России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также обучающиеся образовательных организаций силовых министерств и ведомств.
- Программа соревнований включает в себя сборку беспилотных аппаратов, пилотирование FPV-дронов, участие в фиджитал-игре "Калибр", интеллектуальный конкурс, военно-спортивные и военно-морские состязания, а кульминацией станет военно-полевая тактическая игра на местности "Дорога победителей".
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международная молодежная военно-спортивная игра "Наследники Победы" стартовала в центральном парке "Патриот", сообщили в Минобороны России.
"В центральном парке "Патриот" стартовала международная молодежная военно-спортивная игра "Наследники Победы", в которой впервые принимают участие довузовские образовательные организации Минобороны России, команды государств-участников СНГ, воспитанники юнармейского движения, а также обучающиеся образовательных организаций силовых министерств и ведомств Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония открытия прошла у макета здания Рейхстага, увенчанного Знаменем Победы. Соревновательная программа состоит из двух этапов - международной и российской. Тридцать две сильнейшие команды суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев из России, а также представителей военно-патриотических объединений Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана будут состязаться за первенство на протяжении 10 дней.
Первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Гусев отметил, что название игры "Наследники Победы" несет в себе глубокий смысл. Также он зачитал поздравление от министра обороны РФ Андрея Белоусова. "Социально значимый проект "Наследники Победы" призван... способствовать укреплению контактов между молодежными военно-патриотическими организациями дружественных стран", - говорится в приветственном адресе главы российского оборонного ведомства.
Как отметил начальник главного штаба "Юнармии" Герой России Владислав Головин, сегодня в одном строю стоят команды из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Абхазии. "Военно-прикладной спорт активно выходит на принципиально новый, высокотехнологичный уровень, поэтому программа соревнований отражает требования времени. Здесь закаляется характер, проверяется умение работать в команде в условиях жесткой конкуренции", - отметил Головин.
Главным судьей игры стала двукратная Олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. На церемонии открытия для участников выступил академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, а в небе с государственным флагом и копией Знамени Победы пролетели вертолеты Ми-2У.
На протяжении игры участники соберут собственные беспилотные аппараты, смогут пилотировать FPV-дроны, присоединятся к фиджитал-игре "Калибр", продемонстрируют знания на интеллектуальном конкурсе. Также пройдут военно-спортивные и военно-морские состязания.
Кульминацией соревнований станет военно-полевая тактическая игра на местности "Дорога победителей" на полигоне "Алабино" и объектах парка "Патриот". Ребятам предстоит совершить марш-бросок по пересеченной местности, отразить атаку условного противника, а также продемонстрировать навыки командной работы, оказания первой помощи, РХБЗ и огневой подготовки.
Международную молодежную военно-спортивную игру "Наследники Победы" ежегодно организует министерство обороны Российской Федерации совместно с "Юнармией".