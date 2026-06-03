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"Газинформсервис" и "Технопарк Санкт-Петербурга" договорились о партнерстве - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:00 03.06.2026 (обновлено: 12:02 03.06.2026)
"Газинформсервис" и "Технопарк Санкт-Петербурга" договорились о партнерстве

"Газинформсервис" и "Технопарк Санкт-Петербурга" подписали соглашение на ПМЭФ

© Фото : Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга"Газинформсервис" и "Технопарк Санкт-Петербурга" договорились о партнерстве
Газинформсервис и Технопарк Санкт-Петербурга договорились о партнерстве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
"Газинформсервис" и "Технопарк Санкт-Петербурга" договорились о партнерстве
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подписание соглашения о сотрудничестве между ООО "Газинформсервис" в лице руководителя службы маркетинга Григория Ковшова и АО "Технопарк Санкт-Петербурга" в лице генерального директора Олега Якимова состоялось на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба ИБ-компании.
Предметом соглашения является установление партнерских отношений и взаимодействие в целях развития инновационной системы, укрепления технологического суверенитета, совершенствования нормативно-правовых и инфраструктурных условий в Санкт-Петербурге с потенциальным федеральным масштабированием.
В рамках сотрудничества компании планируют организовать обмен опытом, знаниями и лучшими практиками по вопросам развития высокотехнологичных отраслей и инновационной инфраструктуры; принимать участие в совместных деловых, образовательных и научно-практических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах).
Помимо этого, в планах организаций — содействовать установлению контактов с иными организациями и органами власти в рамках, не противоречащих законодательству; подготовить план реализации соглашения для последующего заключения отдельных договоров по конкретным проектам.
"Соглашение с "Технопарком Санкт-Петербурга" — это переход от точечного взаимодействия к системному партнёрству. Наша цель — увязать продуктовую экспертизу в ИБ с возможностями городской инновационной инфраструктуры. В фокусе — цифровой суверенитет, защита систем на базе ИИ и робототехники, а также вывод совместных проектов на рынки дружественных стран. ПМЭФ — правильная площадка для таких договоренностей", — приводит пресс-служба слова Ковшова.
У компаний уже есть опыт партнерства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ПМЭФ-2026Санкт-Петербург
 
 
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