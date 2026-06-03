"Газинформсервис" и "Технопарк Санкт-Петербурга" договорились о партнерстве

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подписание соглашения о сотрудничестве между ООО "Газинформсервис" в лице руководителя службы маркетинга Григория Ковшова и АО "Технопарк Санкт-Петербурга" в лице генерального директора Олега Якимова состоялось на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба ИБ-компании.

Предметом соглашения является установление партнерских отношений и взаимодействие в целях развития инновационной системы, укрепления технологического суверенитета, совершенствования нормативно-правовых и инфраструктурных условий в Санкт-Петербурге с потенциальным федеральным масштабированием.

В рамках сотрудничества компании планируют организовать обмен опытом, знаниями и лучшими практиками по вопросам развития высокотехнологичных отраслей и инновационной инфраструктуры; принимать участие в совместных деловых, образовательных и научно-практических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах).

Помимо этого, в планах организаций — содействовать установлению контактов с иными организациями и органами власти в рамках, не противоречащих законодательству; подготовить план реализации соглашения для последующего заключения отдельных договоров по конкретным проектам.

"Соглашение с "Технопарком Санкт-Петербурга" — это переход от точечного взаимодействия к системному партнёрству. Наша цель — увязать продуктовую экспертизу в ИБ с возможностями городской инновационной инфраструктуры. В фокусе — цифровой суверенитет, защита систем на базе ИИ и робототехники, а также вывод совместных проектов на рынки дружественных стран. ПМЭФ — правильная площадка для таких договоренностей", — приводит пресс-служба слова Ковшова.

У компаний уже есть опыт партнерства.