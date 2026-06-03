Названа причина смерти актрисы Елены Панджариди

Краткий пересказ от РИА ИИ Актриса из сериала "Склифосовский" Елена Панджариди умерла 21 мая в возрасте 61 года.

Причиной смерти стала онкология, с которой актриса долго боролась.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Причиной смерти актрисы из сериала "Склифосовский" Елены Панджариди стала онкология, сообщили РИА Новости в ее семье.

Панджариди скончалась 21 мая в возрасте 61 года.

"У нее был рак, она долго с ним боролась, но, к сожалению, не справилась", - сказала собеседница агентства.

Церемония прощания с артисткой прошла в Москве , после чего ее кремировали. Прах актрисы захоронят на Пермском кладбище.

Панджариди родилась 3 июня 1965 года. В 1988 году она окончила Челябинское музыкальное училище имени Чайковского и Пермский институт искусств. С 1988 по 2011 год работала в Пермском академическом театре драмы, а с 2016 года была актрисой Драматического театра "Большая медведица". В 2021 году начала преподавательскую деятельность в школе Нового театра.