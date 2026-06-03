Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса из сериала "Склифосовский" Елена Панджариди - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 03.06.2026 (обновлено: 15:05 03.06.2026)
Умерла актриса из сериала "Склифосовский" Елена Панджариди

Актриса из сериала "Склифосовский" Елена Панджариди умерла в возрасте 61 года

© Мангос Фильм, 2021Елена Панджариди
Елена Панджариди - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Мангос Фильм, 2021
Елена Панджариди
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актриса сериала "Склифосовский" Елена Панджариди умерла в возрасте 61 года.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Актриса сериала "Склифосовский" Елена Панджариди умерла в возрасте 61 года, сообщили РИА Новости в ее семье.
"Елена ушла от нас 21 мая", - сказала собеседница агентства.
Панджариди родилась 3 июня 1965 года. В 1988 году она окончила Челябинское музыкальное училище имени Чайковского и Пермский институт искусств. С 1988 по 2011 год работала в Пермском академическом театре драмы, а с 2016 года была актрисой Драматического театра "Большая медведица". В 2021 году начала преподавательскую деятельность в школе Нового театра.
Актриса дебютировала в кино в 2010 году. За свою карьеру она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Наиболее известна по ролям в проектах "Реальные пацаны", "Склифосовский", "Счастливы вместе" и других. Последний фильм с участием артистки находится в производстве.
 
ОбществоЕлена Панджариди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала