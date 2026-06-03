Приехавший на ПМЭФ чиновник из США рассказал о своих ожиданиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и надеется на появление в Вашингтоне памятников прославившимся деятелям российского происхождения.

"Я надеюсь, что мы сможем добавлять новые скульптуры по мере продвижения вперед и предоставить будущим американцам больше пространства в Вашингтоне для этого", — отметил чиновник.