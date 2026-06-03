Приехавший на ПМЭФ чиновник из США рассказал о своих ожиданиях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родни Кук, глава комиссии США по изящным искусствам, рассчитывает на улучшение отношений с Россией и надеется на появление в Вашингтоне памятников деятелям российского происхождения.
- Чиновник примет участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и надеется на появление в Вашингтоне памятников прославившимся деятелям российского происхождения.
Кук возглавляет федеральный орган, который отвечает за вопросы архитектурного и художественного облика столицы, а должность чиновника аналогична министру культуры в США. Он прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, где, как ожидается, встретится с министром культуры Ольгой Любимовой и примет участие в пленарном заседании.
"Это одна из причин, почему я еду в Санкт-Петербург. Я надеюсь улучшить отношения между нашими двумя странами, чтобы стало проще осуществлять такие проекты, как создание памятников великим американцам российского происхождения в Вашингтоне", — сказал Кук.
В середине мая президент США Дональд Трамп объявил о создании в Вашингтоне Национального сада американских героев к 250-летию независимости страны. В список из 250 человек, которым планируется установить памятники, пока не вошли деятели российского происхождения, внесшие значительный вклад в развитие США, однако собеседник агентства выразил надежду, что это со временем удастся изменить.
"Я надеюсь, что мы сможем добавлять новые скульптуры по мере продвижения вперед и предоставить будущим американцам больше пространства в Вашингтоне для этого", — отметил чиновник.
Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России, выступал в российском посольстве в Вашингтоне, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.