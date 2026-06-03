Рейтинг@Mail.ru
Приехавший на ПМЭФ чиновник из США рассказал о своих ожиданиях - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
04:44 03.06.2026 (обновлено: 06:13 03.06.2026)
Приехавший на ПМЭФ чиновник из США рассказал о своих ожиданиях

Приехавший на ПМЭФ чиновник из США Кук надеется на улучшение отношений с Россией

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родни Кук, глава комиссии США по изящным искусствам, рассчитывает на улучшение отношений с Россией и надеется на появление в Вашингтоне памятников деятелям российского происхождения.
  • Чиновник примет участие в ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и надеется на появление в Вашингтоне памятников прославившимся деятелям российского происхождения.
Кук возглавляет федеральный орган, который отвечает за вопросы архитектурного и художественного облика столицы, а должность чиновника аналогична министру культуры в США. Он прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, где, как ожидается, встретится с министром культуры Ольгой Любимовой и примет участие в пленарном заседании.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Отношения России и США начали восстанавливаться, заявили в МИД
Вчера, 17:17
"Это одна из причин, почему я еду в Санкт-Петербург. Я надеюсь улучшить отношения между нашими двумя странами, чтобы стало проще осуществлять такие проекты, как создание памятников великим американцам российского происхождения в Вашингтоне", — сказал Кук.
В середине мая президент США Дональд Трамп объявил о создании в Вашингтоне Национального сада американских героев к 250-летию независимости страны. В список из 250 человек, которым планируется установить памятники, пока не вошли деятели российского происхождения, внесшие значительный вклад в развитие США, однако собеседник агентства выразил надежду, что это со временем удастся изменить.
"Я надеюсь, что мы сможем добавлять новые скульптуры по мере продвижения вперед и предоставить будущим американцам больше пространства в Вашингтоне для этого", — отметил чиновник.
Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России, выступал в российском посольстве в Вашингтоне, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Эксперты России и США провели встречу по раздражителям, заявил МИД
Вчера, 17:16
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Ольга ЛюбимоваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала