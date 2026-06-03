Посол в Молдавии: Румыния не предоставила доказательств по инциденту с БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никаких доказательств по инциденту с БПЛА в Румынии до сих пор не предоставлено, заявил посол в Молдавии Олег Озеров.
- Он отметил, что ранее также не было раскрыто каких-либо деталей по случаям появления якобы российских дронов над территорией Молдавии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Никаких доказательств по инциденту с БПЛА в Румынии до сих пор не предоставлено, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.
"Наш президент об этом говорил: "Предоставьте хоть какие-то доказательства". Их пока не представлено. Так это было неоднократно и с предыдущими случаями залета, падения или появления мистического якобы российских дронов над территорией Молдавии. Мы прекрасно понимаем, что за этим стоит", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.