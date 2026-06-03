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Посол в Молдавии: Румыния не предоставила доказательств по инциденту с БПЛА - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:55 03.06.2026 (обновлено: 12:06 03.06.2026)
Посол в Молдавии: Румыния не предоставила доказательств по инциденту с БПЛА

Озеров: Румыния не предоставила доказательств по инциденту с БПЛА

© REUTERS / INQUAM PHOTOS/George CalinПоследствия попадания беспилотника в крышу жилого дома в городе Галац
Последствия попадания беспилотника в крышу жилого дома в городе Галац - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / INQUAM PHOTOS/George Calin
Последствия попадания беспилотника в крышу жилого дома в городе Галац
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никаких доказательств по инциденту с БПЛА в Румынии до сих пор не предоставлено, заявил посол в Молдавии Олег Озеров.
  • Он отметил, что ранее также не было раскрыто каких-либо деталей по случаям появления якобы российских дронов над территорией Молдавии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Никаких доказательств по инциденту с БПЛА в Румынии до сих пор не предоставлено, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.
"Наш президент об этом говорил: "Предоставьте хоть какие-то доказательства". Их пока не представлено. Так это было неоднократно и с предыдущими случаями залета, падения или появления мистического якобы российских дронов над территорией Молдавии. Мы прекрасно понимаем, что за этим стоит", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
ЧП с дроном в Румынии случилось после обращения Зеленского, заявил Небензя
1 июня, 22:52
 
ПМЭФ-2026В миреРумынияРоссияМолдавияОлег Озеров
 
 
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