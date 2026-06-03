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Посол России рассказал, что молдаване думают об интеграции с Румынией - РИА Новости, 03.06.2026
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11:44 03.06.2026 (обновлено: 11:53 03.06.2026)
Посол России рассказал, что молдаване думают об интеграции с Румынией

Озеров: огромная часть жителей Молдавии выступает против интеграции с Румынией

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПосол России в Молдавии Олег Озеров
Посол России в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Посол России в Молдавии Олег Озеров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что значительная часть граждан Молдавии выступает против идеи интеграции с Румынией.
  • Граждане Молдавии хотят сохранить независимость и суверенитет страны, а также развивать отношения с Россией, отметил посол.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Огромная часть граждан Молдавии выступает против идеи молдавских властей об интеграции с Румынией и за развитие хороших отношений с Россией, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
"Огромное количество людей хотят, и это два крупных сегмента общества, во-первых, сохранения независимости и суверенитета Республики Молдова, не хотят ее поглощения другими государствами. И вторая часть, которая пересекается и соединяется с этой первой, это те люди, которые настроены на развитие добрососедских, конструктивных, экономически выгодных отношений с нашей страной", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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РоссияРумынияМолдавияОлег Озеров
 
 
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