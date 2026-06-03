Посол России рассказал, что молдаване думают об интеграции с Румынией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Огромная часть граждан Молдавии выступает против идеи молдавских властей об интеграции с Румынией и за развитие хороших отношений с Россией, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

"Огромное количество людей хотят, и это два крупных сегмента общества, во-первых, сохранения независимости и суверенитета Республики Молдова, не хотят ее поглощения другими государствами. И вторая часть, которая пересекается и соединяется с этой первой, это те люди, которые настроены на развитие добрососедских, конструктивных, экономически выгодных отношений с нашей страной", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.