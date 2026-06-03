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Подсчитано, сколько потеряет Армения от запрета экспорта овощей в Россию - РИА Новости, 03.06.2026
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00:24 03.06.2026 (обновлено: 02:13 03.06.2026)
Подсчитано, сколько потеряет Армения от запрета экспорта овощей в Россию

Армения потеряет почти все доходы от экспорта овощей, если лишится рынка РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения может потерять практически весь экспорт томатов, огурцов, перцев и зелени, если лишится российского рынка.
  • За 11 месяцев прошлого года Армения экспортировала в Россию овощей и зелени на 73,96 миллиона долларов, что составляет около 99% от всего экспорта этих продуктов.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Армения может остаться практически без всего экспорта томатов, огурцов, перцев и зелени, если потеряет главного их покупателя в лице России, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade.
Согласно статистике, опубликованной на платформе ООН, Армения за одиннадцать месяцев прошлого года (данные за декабрь пока не опубликованы) экспортировала в Россию свежих овощей и зелени, которые теперь попали под ограничения, на 73,96 миллиона долларов.
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В пересчете на целый год это примерно 80,64 миллиона долларов, что составляет 99 процентов от всего экспорта попавших под ограничения овощей (около 81,5 миллиона долларов за год).
Речь, в частности, идет о поставках свежих перцев (37,1 миллиона долларов за 11 месяцев), томатов (32,78 миллиона), зелени (2,52 миллиона), огурцов (1,52 миллиона), а также спаржи (16,7 тысячи).
Кроме России армянские огурцы в небольших объемах импортировала Грузия (23 тысячи долларов по итогам 11 месяцев 2025 года), перцы — Латвия (517 тысяч) и Белоруссия (85 тысяч), зелень — Грузия (162 тысячи долларов).
В конце мая — начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении цветов и плодоовощной продукции, а также косточковых плодов, винограда, семечковых культур и сухофруктов. Частично это решение коснулось рыбы и сделанной из нее продукции.
В ведомстве заявили, что не раз направляли в Ереван информацию о нарушениях при поставках. Там отметили, что такая ситуация угрожает фитосанитарному благополучию России и стран ЕАЭС, а также отечественным программам господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства.
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