Овечкин может играть в хоккей еще десять лет, заявил Сергачев

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Овечкин может продолжать профессиональную карьеру еще десять лет, заявил Михаил Сергачев.

Сезон 2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах с 929 заброшенными шайбами.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может продолжать профессиональную карьеру еще десять лет, заявил РИА Новости российский защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Нападающий является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.

"Думаю, Саша со своим здоровьем может играть еще лет десять", - сказал Сергачев

Также Сергачев ответил на вопрос о том, может ли Овечкин объявить решение относительно своей карьеры на "Матче года", который пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля.

"Мы об этом не говорили, а комментировать слухи я не могу", - сказал Сергачев.