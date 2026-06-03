Рейтинг@Mail.ru
Овечкин может играть в хоккей еще десять лет, заявил Сергачев - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:50 03.06.2026 (обновлено: 20:12 03.06.2026)
Овечкин может играть в хоккей еще десять лет, заявил Сергачев

Защитник "Юты" Сергачев заявил, что Овечкин может играть в хоккей еще 10 лет

© Фото : nhl.comАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : nhl.com
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин может продолжать профессиональную карьеру еще десять лет, заявил Михаил Сергачев.
  • Сезон 2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном».
  • Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах с 929 заброшенными шайбами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может продолжать профессиональную карьеру еще десять лет, заявил РИА Новости российский защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Нападающий является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Антон Слепышев (по центру) - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Слепышев стал хоккеистом "Автомобилиста"
Вчера, 19:20
"Думаю, Саша со своим здоровьем может играть еще лет десять", - сказал Сергачев.
Также Сергачев ответил на вопрос о том, может ли Овечкин объявить решение относительно своей карьеры на "Матче года", который пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля.
"Мы об этом не говорили, а комментировать слухи я не могу", - сказал Сергачев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев (слева) - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Сергачев назвал свою главную мечту в хоккее
Вчера, 19:23
 
ХоккейСпортУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинМихаил СергачевВашингтон КэпиталзКапитанНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    04.06 16:00
    М. Костюк
    М. Андреева
  • Теннис
    04.06 17:30
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
  • Футбол
    04.06 20:00
    Швеция
    Греция
  • Футбол
    04.06 22:00
    Испания
    Ирак
  • Футбол
    04.06 22:10
    Франция
    Кот-д’Ивуар
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала