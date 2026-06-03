"КХЛ подождет": Фетисов дал совет Овечкину на будущее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов считает, что Александру Овечкину следует провести официальный матч за московское «Динамо» перед завершением карьеры.
- Фетисов отметил, что Овечкину будет непросто играть в КХЛ.
- По мнению Фетисова, Овечкину нужно провести в НХЛ еще как минимум один сезон, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб с учетом плей-офф.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Семикратный чемпион мира депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что Александру Овечкину следует провести официальный матч за московское "Динамо" перед завершением карьеры, отметив при этом, что ему будет непросто играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
"У него сейчас есть миссия - нужно забить еще 11 голов, чтобы обогнать Уэйна Гретцки по общему количеству шайб с учетом плей-офф. КХЛ подождет. К тому же Овечкину будет непросто здесь играть. Это мой ему совет. Надо провести один официальный матч за московское "Динамо", сказать спасибо болельщикам и завершить карьеру. Лига здесь непростая. Мое мнение: Саше нужно провести в НХЛ еще как минимум один сезон, побить рекорд, а потом уже думать о КХЛ", - сказал Фетисов.
Овечкину 40 лет. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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