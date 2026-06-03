"КХЛ подождет": Фетисов дал совет Овечкину на будущее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Семикратный чемпион мира депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что Александру Овечкину следует провести официальный матч за московское "Динамо" перед завершением карьеры, отметив при этом, что ему будет непросто играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).