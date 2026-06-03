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"КХЛ подождет": Фетисов дал совет Овечкину на будущее - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
15:03 03.06.2026 (обновлено: 15:10 03.06.2026)
"КХЛ подождет": Фетисов дал совет Овечкину на будущее

Фетисов: Овечкину будет непросто играть в КХЛ, лига здесь сложная

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов считает, что Александру Овечкину следует провести официальный матч за московское «Динамо» перед завершением карьеры.
  • Фетисов отметил, что Овечкину будет непросто играть в КХЛ.
  • По мнению Фетисова, Овечкину нужно провести в НХЛ еще как минимум один сезон, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб с учетом плей-офф.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Семикратный чемпион мира депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что Александру Овечкину следует провести официальный матч за московское "Динамо" перед завершением карьеры, отметив при этом, что ему будет непросто играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Овечкин является воспитанником московского "Динамо". В составе "бело-голубых" он становился чемпионом России и выигрывал Кубок Гагарина.
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"У него сейчас есть миссия - нужно забить еще 11 голов, чтобы обогнать Уэйна Гретцки по общему количеству шайб с учетом плей-офф. КХЛ подождет. К тому же Овечкину будет непросто здесь играть. Это мой ему совет. Надо провести один официальный матч за московское "Динамо", сказать спасибо болельщикам и завершить карьеру. Лига здесь непростая. Мое мнение: Саше нужно провести в НХЛ еще как минимум один сезон, побить рекорд, а потом уже думать о КХЛ", - сказал Фетисов.
Овечкину 40 лет. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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ХоккейСпортРоссияАлександр ОвечкинУэйн ГретцкиВячеслав ФетисовХК Динамо (Москва)Вашингтон КэпиталзГосдума РФКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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