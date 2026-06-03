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Овечкин посетит ПМЭФ - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:01 03.06.2026 (обновлено: 14:03 03.06.2026)
Овечкин посетит ПМЭФ

Фетисов: Овечкин посетит ПМЭФ

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит Петербургский международный экономический форум.
  • ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«
"Овечкин приедет сюда. Конечно, он тут будет", - сказал Фетисов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Фетисов назвал логичным участие российских хоккеистов в Матче звезд НХЛ
Вчера, 13:58
 
ХоккейАлександр ОвечкинВячеслав ФетисовВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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