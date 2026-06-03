Овечкин посетит ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит Петербургский международный экономический форум.
- ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«
"Овечкин приедет сюда. Конечно, он тут будет", - сказал Фетисов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.