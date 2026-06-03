Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Москве наградили специалистов по охране труда на стройке - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 03.06.2026 (обновлено: 17:00 03.06.2026)
Овчинский: в Москве наградили специалистов по охране труда на стройке

Овчинский: в Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиВ Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке
В Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Москве наградили лучших специалистов по охране труда в строительстве в рамках конкурса профессионального мастерства "Московские мастера", сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Конкурс прошел на площадке Московского фонда реновации жилой застройки.
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиВ Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке
В Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
В Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке
"Специалисты по охране труда выполняют важнейшую задачу — обеспечивают безопасность работников на строительных объектах и помогают формировать современную культуру производства. От их профессионализма напрямую зависит устойчивость строительных процессов и соблюдение высоких стандартов качества в отрасли. Конкурс "Московские мастера" позволяет не только выявлять лучших специалистов, но и повышать престиж профессии, которая сегодня особенно востребована в строительном комплексе Москвы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он добавил, что такие соревнования помогают обмену опытом, а также развивают профессиональные компетенции.
Победителем конкурса стал Сергей Сергеенков из АО "Фодд". Второе место завоевал Виталий Сащенко из АО "Управление развития строительных технологий". На третьем месте оказался Дмитрий Распопов из АО "Мосметрострой". Призеры получили гранты в размере 300, 200 и 150 тысяч рублей, добавляется в пресс-релизе.
Участникам конкурса предстояло пройти два этапа состязаний. Творческое задание представляло собой тестирование, оценивающее знания охраны труда и пожарной безопасности. Практические знания конкурсантов оценивали на строительном объекте. Специалистами нужно было выявить заранее подготовленные нарушения в области охраны труда и составить к ним предписания.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Овчинский: в Бабушкинском районе готов ЖК по проекту "Московские кварталы"
2 июня, 09:00
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала