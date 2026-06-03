В Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики В Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке

Овчинский: в Москве наградили специалистов по охране труда на стройке

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Москве наградили лучших специалистов по охране труда в строительстве в рамках конкурса профессионального мастерства "Московские мастера", сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Конкурс прошел на площадке Московского фонда реновации жилой застройки.

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики В Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики В Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройке

"Специалисты по охране труда выполняют важнейшую задачу — обеспечивают безопасность работников на строительных объектах и помогают формировать современную культуру производства. От их профессионализма напрямую зависит устойчивость строительных процессов и соблюдение высоких стандартов качества в отрасли. Конкурс "Московские мастера" позволяет не только выявлять лучших специалистов, но и повышать престиж профессии, которая сегодня особенно востребована в строительном комплексе Москвы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Он добавил, что такие соревнования помогают обмену опытом, а также развивают профессиональные компетенции.

Победителем конкурса стал Сергей Сергеенков из АО "Фодд". Второе место завоевал Виталий Сащенко из АО "Управление развития строительных технологий". На третьем месте оказался Дмитрий Распопов из АО "Мосметрострой". Призеры получили гранты в размере 300, 200 и 150 тысяч рублей, добавляется в пресс-релизе.