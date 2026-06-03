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Борис Ротенберг рассказал о будущем Осинькина в "Сочи" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:56 03.06.2026 (обновлено: 20:11 03.06.2026)
Борис Ротенберг рассказал о будущем Осинькина в "Сочи"

Борис Ротенберг заявил, что Осинькин попытается вернуть "Сочи" в РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИгорь Осинькин
Игорь Осинькин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Игорь Осинькин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Осинькин сохранит пост главного тренера футбольного клуба «Сочи».
  • Борис Ротенберг заявил, что Осинькин будет стараться вывести команду в Российскую премьер-лигу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Игорь Осинькин сохранит пост главного тренера футбольного клуба "Сочи", он будет пытаться ввести команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума президент и владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
По итогам сезона-2025/26 "Сочи" покинул РПЛ, заняв последнее место в таблице.
«
"Команде надо работать, работать и работать, причем с тем составом, какой есть. В первую очередь это должна быть работа тренера. Осинькин остается в команде и будет работать с молодежью, которая находится сейчас в Первой лиге, будет стараться вывести команду премьер-лигу", - сказал Ротенберг.
"Думаю, что в команде должно быть много молодежи, которая должна конкурировать с основными игроками и пробиваться", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Осинькин оценил шансы "Сочи" остаться в РПЛ
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ФутболСпортИгорь ОсинькинБорис РотенбергБорис РотенбергСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПМЭФ
 
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