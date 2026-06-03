Борис Ротенберг рассказал о будущем Осинькина в "Сочи"

Краткий пересказ от РИА ИИ Игорь Осинькин сохранит пост главного тренера футбольного клуба «Сочи».

Борис Ротенберг заявил, что Осинькин будет стараться вывести команду в Российскую премьер-лигу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Игорь Осинькин сохранит пост главного тренера футбольного клуба "Сочи", он будет пытаться ввести команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума президент и владелец "Сочи" Борис Ротенберг.

По итогам сезона-2025/26 " Сочи " покинул РПЛ , заняв последнее место в таблице.

« "Команде надо работать, работать и работать, причем с тем составом, какой есть. В первую очередь это должна быть работа тренера. Осинькин остается в команде и будет работать с молодежью, которая находится сейчас в Первой лиге, будет стараться вывести команду премьер-лигу", - сказал Ротенберг

"Думаю, что в команде должно быть много молодежи, которая должна конкурировать с основными игроками и пробиваться", - добавил он.