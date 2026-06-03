Борис Ротенберг рассказал о будущем Осинькина в "Сочи"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Осинькин сохранит пост главного тренера футбольного клуба «Сочи».
- Борис Ротенберг заявил, что Осинькин будет стараться вывести команду в Российскую премьер-лигу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Игорь Осинькин сохранит пост главного тренера футбольного клуба "Сочи", он будет пытаться ввести команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума президент и владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
"Думаю, что в команде должно быть много молодежи, которая должна конкурировать с основными игроками и пробиваться", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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