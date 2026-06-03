В Тульской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил о ракетной опасности на территории региона.
- Он призвал жителей сохранять спокойствие.
ТУЛА, 3 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в канале на платформе "Макс".
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