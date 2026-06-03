В Брянской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области отменили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Отбой ракетной опасности! На территории Брянской области. 03.06.2026", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность продлилась более 40 минут. При этом на территории региона продолжает действовать объявленная ранее в среду беспилотная опасность.
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