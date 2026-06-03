В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявили ракетную опасность.
- Врио губернатора Егор Ковальчук рекомендовал жителям оставаться дома или искать укрытия без окон с капитальными стенами.
БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области! 03.06.2026. Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Людям, которые находятся на улице или в автотранспорте, он рекомендовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Ранее в среду на территории Брянской области объявили беспилотную опасность.
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