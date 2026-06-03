В Брянской области повторно объявили беспилотную опасность

Врио губернатора посоветовал жителям области, которые находятся на улице или в автотранспорте, рекомендовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Беспилотную опасность в Брянской области объявили через 14 минут после того, как врио губернатора сообщил об отбое предыдущей беспилотной опасности, продлившейся почти час.