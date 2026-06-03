В Брянской области повторно объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук объявил о «беспилотной опасности».
- Жителям Брянской области рекомендовано оставаться дома или направиться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 03.06.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора посоветовал жителям области, которые находятся на улице или в автотранспорте, рекомендовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Беспилотную опасность в Брянской области объявили через 14 минут после того, как врио губернатора сообщил об отбое предыдущей беспилотной опасности, продлившейся почти час.