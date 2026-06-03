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В Брянской области повторно объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 03.06.2026
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13:07 03.06.2026 (обновлено: 15:05 03.06.2026)
В Брянской области повторно объявили беспилотную опасность

На территории Брянской области повторно объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук объявил о «беспилотной опасности».
  • Жителям Брянской области рекомендовано оставаться дома или направиться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 03.06.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора посоветовал жителям области, которые находятся на улице или в автотранспорте, рекомендовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Беспилотную опасность в Брянской области объявили через 14 минут после того, как врио губернатора сообщил об отбое предыдущей беспилотной опасности, продлившейся почти час.
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