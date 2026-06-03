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Окурок помог раскрыть убийство, совершенное в Сибири в 2014 году - РИА Новости, 03.06.2026
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10:22 03.06.2026
Окурок помог раскрыть убийство, совершенное в Сибири в 2014 году

Окурок помог раскрыть совершенное в Сибири в 2014 году убийство таксиста

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Мужчина курит сигарету. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирской области раскрыли убийство таксиста, совершенное в 2014 году.
  • Личность одного из нападавших установили по биологическим следам на окурке сигареты, найденном на месте преступления.
НОВОСИБИРСК, 3 июн - РИА Новости. Полицейские с помощью биологических следов на окурке сигареты раскрыли убийство таксиста в Новосибирской области, совершенное в 2014 году, сообщается на сайте МВД Медиа.
Преступление было совершено осенью 2014 года в лесополосе около рабочего поселка Станционно-Ояшинский в Новосибирской области. У брошенной Toyota полицейские нашли тело владельца иномарки с многочисленными ножевыми ранениями. По горячим следам раскрыть убийство не удалось, но с места были изъяты вещественные доказательства.
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"Спустя годы биологические следы, оставленные на окурке сигареты, который был найден на месте преступления, помогли установить личность одного из нападавших", - говорится в сообщении.
Специалисты в Иркутске области провели геномную экспертизу одному из осужденных, отбывающему наказание в местной исправительной колонии. Результаты исследования ДНК указали на причастность мужчины к убийству. Его этапировали в Новосибирск.
"На допросе 33-летний мужчина признался, что в ноябре 2014 года он вместе со знакомым решили доехать на такси до Читы. Сообщив водителю ложный конечный адрес, сообщники дождались безлюдного участка трассы, напали на извозчика и жестоко расправились с ним ради завладения его машиной. Спрятав тело, нападавшие попытались скрыться на автомобиле убитого, но не смогли завести двигатель", - рассказали в полиции.
Местонахождение второго участника нападения устанавливается.
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