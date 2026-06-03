СМИ: в Германии заявили об открытии окна для переговоров с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что постепенно открывается окно для переговоров европейской стороны с Россией.
- В правительстве ФРГ отметили, что создание формата переговоров займет месяцы и должно происходить в согласии с Украиной, при согласовании с европейскими партнерами и координации с США.
- В СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией.
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Окно для переговоров европейской стороны и России постепенно открывается, но это может занять месяцы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
"Постепенно открывается окно для переговоров европейской стороны с Россией", - заявил агентству источник.
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При этом, по его словам, "это может занять не недели, а месяцы".
Вместе с тем в правительстве ФРГ дали понять, что пока нет ясности, кто именно мог бы вести такие переговоры. "В конечном итоге необходимо создать формат, который, с одной стороны, будет максимально дееспособным, а с другой, будет восприниматься европейцами как максимально легитимный", - добавил источник.
Есть веские основания полагать, что формат евротройки (Германия, Франция, Великобритания) продолжит играть в этом важную роль, считает он.
Источник в кабмине ФРГ отметил, что проведение таких переговоров должно происходить "в согласии с Украиной, при максимальном согласовании с европейскими партнерами и в максимально возможной координации с США". В Берлине заявили, что переговоры не должны создавать конкуренцию с США, которые должны оставаться вовлеченными в процесс.
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Динамика развития событий высокая, но говорить о диалоге с Европой можно будет после того, как завершится пауза в переговорном процессе по украинскому урегулированию, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин открыт к переговорам с Европой, но европейцы только сейчас начали созревать, заявлял Песков.
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