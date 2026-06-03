Во "Внуково" и "Домодедово" сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.