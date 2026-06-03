В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Нижнего Новгорода ("Чкалов"), Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.