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В обществе наступает эпоха "информационных пузырей", заявил Легойда - РИА Новости, 03.06.2026
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Религия
 
13:54 03.06.2026

В обществе наступает эпоха "информационных пузырей", заявил Легойда

© РИА Новости / Григорий СысоевГлава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эпоха мировых медиагигантов, вещавших на сотни миллионов людей, закончилась, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
  • В современном обществе, отметил он, формируются "информационные пузыри", в которых у каждого человека складывается своя картина мира.
  • Телевидение, по словам Легойда, по-прежнему имеет влияние, но многие люди предпочитают знакомиться с телепродукцией выборочно и в удобное для себя время.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Эпоха мировых медиагигантов закончилась, в обществе формируются "информационные пузыри" - разные картины мира для разных людей, и расхождения будут увеличиваться, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.
"Эпоха так называемых гигантов, больших корпораций, которые вещали на сотни миллионов людей в мире и создавали, в том числе культурные феномены, - эта эпоха закончилась. Мы сегодня живем в совершенно другом информационно-коммуникационном мире, где, скорее, не большие вещатели, к которым привязаны массы людей, а где у каждого - свой информационный пузырь", - сказал Легойда.
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По его словам, в результате один человек может совершенно не знать фактов, которые для его хорошего знакомого, живущего рядом и пользующегося таким же смартфоном, являются частью ежедневной информационной повестки.
"И эта ситуация с информационными пузырями будет только усугубляться, окукливание будет продолжаться, расхождения будут только увеличиваться – и картина мира для каждого будет своя. За исключением каких-то глобальных вещей", - отметил медиаэксперт.
Телевидение, добавил он, по-прежнему большая сила, но сегодня многие люди не смотрят эфирное телевидение, а знакомятся с телепродукцией выборочно. Например, многие в интернете смотрят любимые программы в удобное для себя время, следят за любимыми героями, но не смотрят телевизор во время эфира, пояснил собеседник агентства.
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