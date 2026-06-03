В обществе наступает эпоха "информационных пузырей", заявил Легойда

Краткий пересказ от РИА ИИ Эпоха мировых медиагигантов, вещавших на сотни миллионов людей, закончилась, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В современном обществе, отметил он, формируются "информационные пузыри", в которых у каждого человека складывается своя картина мира.

Телевидение, по словам Легойда, по-прежнему имеет влияние, но многие люди предпочитают знакомиться с телепродукцией выборочно и в удобное для себя время.

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Эпоха мировых медиагигантов закончилась, в обществе формируются "информационные пузыри" - разные картины мира для разных людей, и расхождения будут увеличиваться, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор кафедры мировой литературы и культуры, заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.

"Эпоха так называемых гигантов, больших корпораций, которые вещали на сотни миллионов людей в мире и создавали, в том числе культурные феномены, - эта эпоха закончилась. Мы сегодня живем в совершенно другом информационно-коммуникационном мире, где, скорее, не большие вещатели, к которым привязаны массы людей, а где у каждого - свой информационный пузырь", - сказал Легойда.

По его словам, в результате один человек может совершенно не знать фактов, которые для его хорошего знакомого, живущего рядом и пользующегося таким же смартфоном, являются частью ежедневной информационной повестки.

"И эта ситуация с информационными пузырями будет только усугубляться, окукливание будет продолжаться, расхождения будут только увеличиваться – и картина мира для каждого будет своя. За исключением каких-то глобальных вещей", - отметил медиаэксперт.