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В Новосибирске арестовали подозреваемых в поджоге машин на автосервисе - РИА Новости, 03.06.2026
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08:19 03.06.2026
В Новосибирске арестовали подозреваемых в поджоге машин на автосервисе

Подозреваемых в поджоге машин на автосервисе в Новосибирске арестовали

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске двое подозреваемых заключены под стражу за поджог машин на станции техобслуживания.
  • Ущерб от поджога составил около 20 миллионов рублей, сгорели 15 машин и частично выгорело здание автомастерской.
  • В ходе обысков у задержанных были изъяты наркотики, расследуются уголовные дела об умышленном уничтожении имущества и незаконном сбыте наркотиков.
НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Суд в Новосибирске заключил под стражу двоих подозреваемых в поджоге машин на станции техобслуживания, ущерб от которого составил около 20 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.
В полиции пояснили, что в начале апреля 2026 года в полицию поступило сообщение о пожаре на станции технического обслуживания на улице Мира в Кировском районе Новосибирска. Следственно-оперативная группа установила, что причиной пожара стал поджог.
"Оперуполномоченные уголовного розыска городской полиции установили личности поджигателей и при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии задержали их. Злоумышленниками оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 42 и 45 лет… На время предварительного следствия фигуранты заключены под стражу", - говорится в сообщении.
Предварительно полицейские установили, что один из задержанных решил отомстить бывшей сожительнице, для чего он и его знакомый пробрались на территорию автосервиса, облили бензином и подожгли припаркованный возле бокса автомобиль женщины. В результате сгорели 15 машин, а также частично выгорело здание автомастерской. Предварительный ущерб составил 20 миллионов рублей.
Кроме того, в ходе обысков в квартирах задержанных полицейские изъяли наркотики – более 22 граммов мефедрона и 0,45 грамма производного N-метилэфедрона. По предварительной информации, "синтетика" предназначалась для дальнейшего сбыта. Расследуются уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении имущества и незаконном сбыте наркотиков.
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