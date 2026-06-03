В Новосибирске арестовали подозреваемых в поджоге машин на автосервисе

Предварительно полицейские установили, что один из задержанных решил отомстить бывшей сожительнице, для чего он и его знакомый пробрались на территорию автосервиса, облили бензином и подожгли припаркованный возле бокса автомобиль женщины. В результате сгорели 15 машин, а также частично выгорело здание автомастерской. Предварительный ущерб составил 20 миллионов рублей.