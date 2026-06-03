В Норильске подросток на мотоцикле сбил женщину, пытаясь скрыться от ДПС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Норильске шестнадцатилетний парень на мотоцикле без номерных знаков сбил женщину-пешехода.
- Женщина 1985 года рождения находится в медицинском учреждении.
- Возбуждено административное дело по факту нарушения правил дорожного движения, также будет дана правовая оценка действиям законных представителей подростка.
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетний парень на мотоцикле сбил женщину в Норильске, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС по улицам города, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, во вторник вечером сотрудники ДПС заметили мотоцикл без номерных знаков, которым управлял молодой человек в шлеме, но без защитной экипировки. При этом он перевозил пассажира. Требование остановиться юноша проигнорировал.
"В попытке скрыться от сотрудников ОВД водитель, двигаясь по городским улицам на высокой скорости, допустил наезд на женщину-пешехода 1985 года рождения... она находится в медицинском учреждении. После случившегося мотоциклист и пассажир бросили транспортное средство и попытались убежать, однако безрезультатно", - говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что мотоциклом управлял подросток 2010 года рождения. Возбуждено административное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшей.
Кроме того, правоохранители дадут правовую оценку действиям законных представителей подростка.