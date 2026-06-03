В Норильске подросток на мотоцикле сбил женщину, пытаясь скрыться от ДПС

КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетний парень на мотоцикле сбил женщину в Норильске, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС по улицам города, сообщает краевой главк МВД.

По данным ведомства, во вторник вечером сотрудники ДПС заметили мотоцикл без номерных знаков, которым управлял молодой человек в шлеме, но без защитной экипировки. При этом он перевозил пассажира. Требование остановиться юноша проигнорировал.