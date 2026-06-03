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Николаев: Якутия формирует образ будущего через долгосрочные стратегии - РИА Новости, 03.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
21:32 03.06.2026
Николаев: Якутия формирует образ будущего через долгосрочные стратегии

Николаев: Якутия активно создает образ будущего через долгосрочные стратегии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Якутия активно формирует образ будущего через долгосрочные стратегии, создавая инновационные и креативные пространства, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава республики Айсен Николаев.
В среду в рамках ПМЭФ прошла сессия "Проекты социальной архитектуры. Создание точек роста территорий". Николаев поделился своим видением о важности формирования образа будущего для развития региона. Он отметил, что термин "социальная архитектура" может быть не совсем точным, но суть его заключается в создании долгосрочной стратегии, которая необходима для таких огромных территорий, как Якутия.
"Без образа будущего вообще о развитии чего-либо говорить невозможно. Будь то регион, будь то страна. Тем более такая огромная страна, как Россия, тем более такой огромный регион, как Якутия. Якутия – это территория размером с Индию. И мы всегда действуем, исходя из того, что, не имея долгосрочной стратегии развития такого огромного региона, говорить о чем-либо вообще невозможно", - сказал Николаев.
Глава Якутии рассказал о начале работы с технопарком "Якутия", который стал основой для формирования креативных индустрий в регионе. В 2018 году, став исполняющим обязанности главы республики, он принял решение о создании уже большого IT-парка, который стал не просто местом для работы IT-компаний, но и пространством для общения и конструирования будущего. Сейчас это уже полноценный IT-кластер, который известен как квартал креативных индустрий.
Кроме того, по его мнению, необходимо создавать площадки, где люди могут встречаться, общаться и предлагать свои идеи о будущем. В этом контексте он упомянул о создании молодежного центра "Патриот" и других инициативах, направленных на развитие креативных индустрий и молодежной активности.
"Я считаю, что в центре социальной архитектуры, конечно, это человек. Человек должен понимать будущее. И человек такое существо, что, знаете, когда ему рассказывают, что будет через 5-10 лет, это хорошо, это как план и так далее. Но с ним надо разговаривать и о том, что будет через 50 и через 100 лет, потому что каждый человек отвечает за своих детей, за своих внуков", - подчеркнул Николаев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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