Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что организация в будущем хотела бы видеть российских хоккеистов на международных турнирах.
- Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, но в сентябре может рассмотреть вопрос возвращения сборной России на международную арену.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что организация в будущем хотела бы видеть российских хоккеистов на международных турнирах.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
«
"Позиция Ассоциации игроков предельно ясна: наши российские хоккеисты хотят играть против сильнейших. И в идеальном мире мы бы хотели снова видеть их на соревнованиях", - приводит слова Уолша Sportsnet.
Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что организация будет учитывать решение IIHF в вопросе возможного выступления россиян на Кубке мира. Турнир, организаторами которого являются НХЛ и NHLPA, пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге при участии восьми команд.