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В профсоюзе игроков НХЛ хотят видеть россиян на международных турнирах - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:26 03.06.2026 (обновлено: 09:29 03.06.2026)
В профсоюзе игроков НХЛ хотят видеть россиян на международных турнирах

Глава NHLPA Уолш заявил, что хочет видеть россиян на международных турнирах

© DMITRY RUKHLETSKIYХоккеисты сборной России
Хоккеисты сборной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© DMITRY RUKHLETSKIY
Хоккеисты сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что организация в будущем хотела бы видеть российских хоккеистов на международных турнирах.
  • Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, но в сентябре может рассмотреть вопрос возвращения сборной России на международную арену.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что организация в будущем хотела бы видеть российских хоккеистов на международных турнирах.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
«
"Позиция Ассоциации игроков предельно ясна: наши российские хоккеисты хотят играть против сильнейших. И в идеальном мире мы бы хотели снова видеть их на соревнованиях", - приводит слова Уолша Sportsnet.
Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что организация будет учитывать решение IIHF в вопросе возможного выступления россиян на Кубке мира. Турнир, организаторами которого являются НХЛ и NHLPA, пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге при участии восьми команд.
Евгений Малкин и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В IIHF не ждут бойкота турниров в случае допуска России, заявили в НХЛ
00:14
 
ХоккейСпортРоссияБелоруссияУкраинаЛюк ТардифБилл ДэйлиМеждународная федерация хоккея (IIHF)NHLPA
 
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