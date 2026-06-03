"Портовый альянс" подтвердил готовность буксирного флота к навигации

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Буксир ледового класса "Чара" собственного портового флота терминала "Остерра" группы компаний "Портовый альянс" успешно прошел плановое промежуточное освидетельствование под надзором Российского морского регистра судоходства, подтвердив полную готовность к безопасной навигации в том числе в зимний период, сообщает пресс-служба компании.

Данный технический аудит является обязательным и проводится два раза за пятилетний классификационный период. В ходе докового осмотра эксперты провели дефектацию подводной части корпуса, выполнили ревизию винто-рулевого комплекса и донно-забортной арматуры, а также обновили протекторную защиту и лакокрасочное покрытие судна. Техническое состояние буксира полностью удовлетворяет стандартам Российского морского регистра судоходства для работы в сложных ледовых условиях по классу Arc4 ("Арка4").

Содержание и обслуживание собственного портового флота – один из элементов логистической стратегии компании "Портовый альянс", обусловленной масштабами и динамикой работы терминала. По итогам прошлого года грузооборот специализированного угольного терминала "Остерра" вырос на 35,4% и достиг 19,6 миллиона тонн. В текущем году инфраструктура терминала готовится обеспечить экспортный поток в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на уровне 23 миллионов тонн, а инвестиционная программа модернизации нацелена на поэтапное увеличение мощностей до 40 миллионов тонн к 2028 году.

В состав буксирного флота "Остерры" входят четыре плавсредства, которые закрывают потребности порта в швартовке, сопровождении и постановке судов к причалам. Регулярное докование судов и освидетельствование подводной части флота позволяют управляющей компании гарантировать клиентам и судовладельцам высокую интенсивность обработки судов и бесперебойность постановки флота в условиях растущего грузопотока в направлении Ванино.