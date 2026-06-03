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Ученые выяснили, как состав молока влияет на мозг - РИА Новости, 03.06.2026
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Наука
 
09:00 03.06.2026
Ученые выяснили, как состав молока влияет на мозг

Ученые выяснили, что состав грудного молока "эволюционировал" под нужды мозга

© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-ShotЖенщина кормит ребенка
Женщина кормит ребенка - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Сколтеха в составе международного коллектива выяснили, что химический состав молока у каждого вида животных и человека оптимизирован под потребности его головного мозга.
  • Руководитель проекта Филипп Хайтович подчеркнул важность улучшения состава детских питательных смесей, чтобы они соответствовали человеческому молоку, особенно по содержанию ультрадлинных жирных кислот.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Химический состав молока "эволюционировал" так, чтобы обеспечить потребности мозга новорожденных в веществах, необходимых для его развития, — открыли ученые Сколтеха в составе международного коллектива, сообщает пресс-служба РНФ.
За первый год жизни ребенка вес его головного мозга увеличивается с 25 до 70 процентов от взрослого размера. Основным "строительным материалом" для формирования новых клеток служат жирные кислоты, отметили в РНФ.
Некоторых детей с рождения кормят искусственными смесями, которые по составу обычно ближе к коровьему молоку, чем к человеческому.
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Ученые Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий (Сколтех) совместно с зарубежными коллегами исследовали состав молока у различных видов млекопитающих (включая человека и других приматов, а также коз, коров, свиней) и искусственных молочных смесей, чтобы выяснить, есть ли связь между питанием и жирными кислотами мозга.
В 837 образцах молока и 194 образцах тканей головного мозга были определены типы жирных кислот (81 в молоке, 33 — в мозге). Выяснилось, что они коррелируют у представителей одного вида и различаются у разных видов. Это говорит о том, что химический состав молока у каждого вида оптимизирован под потребности его головного мозга, сообщается в релизе РНФ.
"Наше исследование наглядно показало, что важно улучшать состав детских питательных смесей, которые сейчас более близки к коровьему или козьему молоку, так, чтобы они соответствовали человеческому оригиналу, особенно по содержанию ультрадлинных жирных кислот", — цитируются в релизе слова руководителя проекта, заведующего лабораторией молекулярной нейробиологии Сколтеха Филиппа Хайтовича.
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Авторы исследования обнаружили у человека, шимпанзе и макак четкие зависимости между составом молока и префронтальной корой головного мозга, которая отвечает за сложные мыслительные процессы, планирование и социальное поведение. Максимальное соответствие было обнаружено у человека.
По мнению авторов, приводимому в релизе РНФ, это говорит о том, что химический состав молока эволюционно совершенствовался так, чтобы в первую очередь питать самую ресурсоемкую и социально значимую зону развивающегося мозга ребенка.
"Исследования, проведенные нашими коллегами на больших выборках школьников, показали, что успеваемость детей, которых в младенчестве кормили заменителями молока, на несколько процентов ниже. Конечно же, любой родитель хочет, чтобы ребенок получил 100 процентов возможностей, а не 99 или 98, поэтому в первые месяцы жизни ему лучше предлагать только человеческое молоко, чтобы мозг точно развивался так, как задумано природой", — сказал Хайтович в эксклюзивном сообщении для РИА Новости.
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В исследовании, проводившемся при поддержке гранта Российского научного фонда, принимали участие ученые из Сколковского института науки и технологий, Детской больницы в Торонто (Канада), Института Вейцмана (Израиль), Кампуса Wellcome Genome (Великобритания) и Чунцинского медицинского университета (Китайская Народная Республика). Результаты опубликованы в журнале Communications Biology издательства Nature Portfolio.
 
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