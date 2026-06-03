Ученые выяснили, как состав молока влияет на мозг

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Сколтеха в составе международного коллектива выяснили, что химический состав молока у каждого вида животных и человека оптимизирован под потребности его головного мозга.

Руководитель проекта Филипп Хайтович подчеркнул важность улучшения состава детских питательных смесей, чтобы они соответствовали человеческому молоку, особенно по содержанию ультрадлинных жирных кислот.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Химический состав молока "эволюционировал" так, чтобы обеспечить потребности мозга новорожденных в веществах, необходимых для его развития, — открыли ученые Сколтеха в составе международного коллектива, сообщает пресс-служба РНФ.

За первый год жизни ребенка вес его головного мозга увеличивается с 25 до 70 процентов от взрослого размера. Основным "строительным материалом" для формирования новых клеток служат жирные кислоты, отметили в РНФ.

Некоторых детей с рождения кормят искусственными смесями, которые по составу обычно ближе к коровьему молоку, чем к человеческому.

Ученые Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколковского института науки и технологий (Сколтех) совместно с зарубежными коллегами исследовали состав молока у различных видов млекопитающих (включая человека и других приматов, а также коз, коров, свиней) и искусственных молочных смесей, чтобы выяснить, есть ли связь между питанием и жирными кислотами мозга.

В 837 образцах молока и 194 образцах тканей головного мозга были определены типы жирных кислот (81 в молоке, 33 — в мозге). Выяснилось, что они коррелируют у представителей одного вида и различаются у разных видов. Это говорит о том, что химический состав молока у каждого вида оптимизирован под потребности его головного мозга, сообщается в релизе РНФ.

"Наше исследование наглядно показало, что важно улучшать состав детских питательных смесей, которые сейчас более близки к коровьему или козьему молоку, так, чтобы они соответствовали человеческому оригиналу, особенно по содержанию ультрадлинных жирных кислот", — цитируются в релизе слова руководителя проекта, заведующего лабораторией молекулярной нейробиологии Сколтеха Филиппа Хайтовича.

Авторы исследования обнаружили у человека, шимпанзе и макак четкие зависимости между составом молока и префронтальной корой головного мозга, которая отвечает за сложные мыслительные процессы, планирование и социальное поведение. Максимальное соответствие было обнаружено у человека.

По мнению авторов, приводимому в релизе РНФ, это говорит о том, что химический состав молока эволюционно совершенствовался так, чтобы в первую очередь питать самую ресурсоемкую и социально значимую зону развивающегося мозга ребенка.

"Исследования, проведенные нашими коллегами на больших выборках школьников, показали, что успеваемость детей, которых в младенчестве кормили заменителями молока, на несколько процентов ниже. Конечно же, любой родитель хочет, чтобы ребенок получил 100 процентов возможностей, а не 99 или 98, поэтому в первые месяцы жизни ему лучше предлагать только человеческое молоко, чтобы мозг точно развивался так, как задумано природой", — сказал Хайтович в эксклюзивном сообщении для РИА Новости.