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Рютте рассказал, сколько страны НАТО потратили на закупку оружия для Киева - РИА Новости, 03.06.2026
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18:17 03.06.2026
Рютте рассказал, сколько страны НАТО потратили на закупку оружия для Киева

Рютте: страны НАТО уже потратили почти $6 млрд на американское оружие для Киева

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государства НАТО потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.
  • Поддержка Украины осуществляется в рамках программы PURL, обеспечивающей страну необходимым американским оборудованием.
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Государства НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте, который прибыл в среду в Киев для участия в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.
"Одним из способов нашей поддержки Украины является программа PURL (список приоритетных потребностей Украины - ред.), в рамках которой НАТО обеспечивает Украину необходимым американским оборудованием, оплаченным союзниками и партнерами. Союзники и партнеры уже взяли на себя обязательства на почти 6 миллиардов долларов США, и эта поддержка будет продолжаться", - сказал Рютте.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
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