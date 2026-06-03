Рютте рассказал, сколько страны НАТО потратили на закупку оружия для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государства НАТО потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины.
- Поддержка Украины осуществляется в рамках программы PURL, обеспечивающей страну необходимым американским оборудованием.
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Государства НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте, который прибыл в среду в Киев для участия в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.
"Одним из способов нашей поддержки Украины является программа PURL (список приоритетных потребностей Украины - ред.), в рамках которой НАТО обеспечивает Украину необходимым американским оборудованием, оплаченным союзниками и партнерами. Союзники и партнеры уже взяли на себя обязательства на почти 6 миллиардов долларов США, и эта поддержка будет продолжаться", - сказал Рютте.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.