Рютте рассказал, сколько страны НАТО потратили на закупку оружия для Киева

БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Государства НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте, который прибыл в среду в Киев для участия в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.